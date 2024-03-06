Луис Энрике, возглавляющий «ПСЖ», ни разу не вылетал в 1/8 финала Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» под руководством Луиса Энрике разгромил по сумме двух матчей «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Испанский специалист ни разу в своей тренерской карьере не вылетал на этой стадии турнира.

Напомним, 5 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанский «Реал Сосьедад» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.