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Луис Энрике, возглавляющий «ПСЖ», ни разу не вылетал в 1/8 финала Лиги чемпионов

Луис Энрике, возглавляющий «ПСЖ», ни разу не вылетал в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Французский «Пари Сен-Жермен» под руководством Луиса Энрике разгромил по сумме двух матчей «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Испанский специалист ни разу в своей тренерской карьере не вылетал на этой стадии турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 15'     0:2 Мбаппе – 56'     1:2 Мерино – 89'    

Напомним, 5 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанский «Реал Сосьедад» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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