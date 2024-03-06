«Реал Сосьедад» впервые в сезоне проиграл домашний матч Лиги чемпионов

Испанский «Реал Сосьедад» проиграл французскому «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и закончил своё выступление в турнире. Это поражение стало первым в нынешнем сезоне турнира для испанцев на домашней арене.

Напомним, 5 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанский «Реал Сосьедад» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.