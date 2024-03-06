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«Бавария» в пятый раз подряд добралась как минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов

«Бавария» в пятый раз подряд добралась как минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов
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Мюнхенская «Бавария» в пятый раз кряду добралась как минимум до стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, преодолев римский «Лацио».

«Бавария» обыграла «Лацио» со счётом 3:0. На 39-й минуте английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Рафаэла Геррейру. Спустя несколько минут Томас Мюллер увеличил преимущество мюнхенцев. Ему ассистировал защитник Маттейс де Лигт. На 66-й минуте Кейн оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» одержал домашнюю победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти, который был назначен после удаления защитника мюнхенцев Деотшанкюля Юпамекано.

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