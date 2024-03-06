Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн стал первым британцем, забившим более 50 голов в турнирах УЕФА

Гарри Кейн стал первым британцем, забившим более 50 голов в турнирах УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил 51 гол в турнирах УЕФА. Об этом сообщает Squawka.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Кейн – 38'     2:0 Мюллер – 45+2'     3:0 Кейн – 66'    

По информации источника, дубль нападающего сборной Англии в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0) помог игроку стать первым британцем в истории, который смог забить более 50 мячей в турнирах УЕФА.

По числу голов на втором месте среди британцев идет Стивен Джеррард (41), а на третьем — Уэйн Руни (40).

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голом и восемью результативными передачами.

Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Материалы по теме
Кейн догнал Стерлинга по голам в Лиге чемпионов – впереди только Руни среди англичан
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Чемпион мира по регби «учит» Кейна бить пенальти:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android