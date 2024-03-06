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Гарри Кейн стал первым британцем, забившим более 50 голов в турнирах УЕФА

Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил 51 гол в турнирах УЕФА. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, дубль нападающего сборной Англии в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0) помог игроку стать первым британцем в истории, который смог забить более 50 мячей в турнирах УЕФА.

По числу голов на втором месте среди британцев идет Стивен Джеррард (41), а на третьем — Уэйн Руни (40).

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голом и восемью результативными передачами.

Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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