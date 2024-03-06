Килиан Мбаппе высказался о выходе «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о выходе французской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Мы очень счастливы, это была наша цель, мы хотели победить и выйти в следующий раунд. Так и сделали, у нас был чёткий план на эту игру. Мы не столкнулись с какими-либо серьёзными трудностями, за исключением небольшой проблемы в конце, но не будем уделять этому особого внимания», — приводит слова Мбаппе журналист Адриен Гренье в соцсетях.

Напомним, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанский «Реал Сосьедад» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце: