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Килиан Мбаппе высказался о выходе «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Килиан Мбаппе высказался о выходе «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о выходе французской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Мы очень счастливы, это была наша цель, мы хотели победить и выйти в следующий раунд. Так и сделали, у нас был чёткий план на эту игру. Мы не столкнулись с какими-либо серьёзными трудностями, за исключением небольшой проблемы в конце, но не будем уделять этому особого внимания», — приводит слова Мбаппе журналист Адриен Гренье в соцсетях.

Напомним, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанский «Реал Сосьедад» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 15'     0:2 Мбаппе – 56'     1:2 Мерино – 89'    

Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.

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