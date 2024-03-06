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Капитан «Реала Сосьедад» Оярсабаль эмоционально высказался о вылете своей команды из ЛЧ

Капитан «Реала Сосьедад» Оярсабаль эмоционально высказался о вылете своей команды из ЛЧ
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Испанский нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после противостояния с «ПСЖ» в 1/8 финала турнира (1:4 по сумме двух матчей) и высказался о нападающем французской команды Килиане Мбаппе.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 15'     0:2 Мбаппе – 56'     1:2 Мерино – 89'    

«Мы знали, каким сложным будет матч сегодня. Но таков турнир. Надеюсь, сможем пережить сегодняшнюю ночь. Мы разочарованы, что не смогли пройти в следующий раунд, но горды собой. Мы прошли отличный путь в Лиге чемпионов.

Что сказать о Мбаппе сегодня? Он является уникальным игроком. И это независимо от того, лучший он в мире или нет. Это решать каждому, — приводит слова Оярсабаля Marca.

В нынешнем сезоне Микель Оярсабаль принял участие в общей сложности в 33 матчах во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 13 забитых мячей и одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение вингера с «Реалом Сосьедад» рассчитано до июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Испании в € 50 млн.

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