Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о возможном уходе Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о возможном уходе нападающего команды Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.

«Подтвержу ли я уход Мбаппе? Если клуб не делал заявлений, я не буду ничего сообщать. Он в клубе, он работает, у него с нами контракт. Но мы строим кое-что и с прицелом на будущее», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Адриен Гренье в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце: