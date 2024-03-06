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Мбаппе опубликовал пост после выхода «ПСЖ» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мбаппе опубликовал пост после выхода «ПСЖ» в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на выход французской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Квалифицировались в четвертьфинал», — написал Мбаппе в одной из социальных сетей.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КИЛИАНА МБАППЕ

Напомним, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанский «Реал Сосьедад» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 15'     0:2 Мбаппе – 56'     1:2 Мерино – 89'    

Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.

В текущем сезоне Мбаппе провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и семью результативными передачами.

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