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Мбаппе опубликовал пост после выхода «ПСЖ» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на выход французской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Квалифицировались в четвертьфинал», — написал Мбаппе в одной из социальных сетей.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КИЛИАНА МБАППЕ

Напомним, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанский «Реал Сосьедад» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.

В текущем сезоне Мбаппе провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и семью результативными передачами.

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце: