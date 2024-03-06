Маурицио Сарри третий раз в своей карьере вылетает на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов

Вчера, 5 марта, «Лацио» в гостях проиграл «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел с турнира. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 0:3 (1:3 – по сумме двух игр).

Таким образом, главный тренер римского клуба Маурицио Сарри в третий раз покинул ЛЧ на стадии 1/8 финала, он никогда не выводил команду в следующий раунд турнира.

Ранее 65-летний специалист вылетал с «Ювентусом» в сезоне-2019-2020 от «Лиона» (2:2 – по сумме двух матчей), а также с «Наполи» в сезоне-2016/2017 от мадридского «Реала» (2:6 – по сумме двух матчей).

Сарри возглавил «Лацио» в июле 2021 года. Контракт итальянца с римским клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 27 туров «Лацио» занимает девятое место в Серии А с 40 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (72 очка).

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