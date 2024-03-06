Маркус Тюрам – о расизме: не думаю, что отдельный человек может что-то изменить

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам высказался о борьбе с расизмом.

«Это нормально, что люди просят меня стать символом борьбы с расизмом, потому что у меня есть голос, который услышит большее количество человек. Я знаю об этом, и эта проблема очень близка моему сердцу. Но я не думаю, что отдельный человек может что-то изменить, это, очевидно, коллективный процесс. В том числе и потому, что нужно просто осознать, что мы люди», — приводит слова Тюрама Sky Sports.

Тюрам перешёл в «Интер» из «Боруссии» (Мёнхенгладбах) в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 55 мнл.

В нынешнем сезоне 26-летний француз сыграл 35 матчей, забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач.

После 27 туров «Интер» лидирует в чемпионате Италии с 72 очками. Второе место занимает «Ювентус» (57 очков).

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