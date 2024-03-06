«Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов в 12 из 13 последних сезонов

Вчера, 5 марта, «Бавария» выиграла «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 3:0 (3:1 – по сумме двух игр).

Таким образом, мюнхенский клуб вышел в свой 12-й четвертьфинал из последних 13 сезонов.

Единственный раз, когда «Баварии» не удалось пройти первый раунд плей-офф, был сезон-2018/2019. Тогда немецкий клуб выбил «Ливерпуль» (0:0 – в первом матче и 1:3 – во втором).

На групповом этапе «Бавария» заняла первое место с 16 очками в квартете А с «Копенгагеном» (8 очков), «Галатасараем» (5 очков) и «Манчестер Юнайтед» (4 очка).

Последний раз «Бавария» выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020, где в финале обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.

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