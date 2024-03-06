«Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся мадридский «Реал» и немецкий «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче «Реал» на выезде победил «РБ Лейпциг» с минимальным счётом 1:0. Встреча состоялась 13 февраля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Босния и Герцеговина). Победу «Реалу» принёс полузащитник Браим Диас. Он отличился на 48-й минуте.