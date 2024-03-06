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Владимир Рыков объяснил отсутствие трансферов у «Динамо» зимой

Владимир Рыков объяснил отсутствие трансферов у «Динамо» зимой
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Помощник главного тренера «Динамо-2» Владимир Рыков высказался об отсутствии приобретений в основную команду в зимнее трансферное окно.

«Считаю, что приобретать новых игроков просто ради приобретения не нужно. Значит, не увидели нового игрока, который будет сильнее нынешних. Состав и так хороший, на каждую позицию практически по два игрока. Как Марцел [Личка] сказал, кроме левого защитника.

Видно, что Бителло и Чавес сыгрались, и они понимают партнёров по команде. Не забываем про Фомина. В команде есть конкуренция», — сказал Рыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 19 игр.

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