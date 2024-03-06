Ловчев: «Зенит» играл не в лучший свой футбол, но это не умаляет заслуги «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об итогах матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и красно-белыми (0:0).

«Я думаю, что здесь даже не особенно проверена была оборона «Спартака». Понятно, она была настроена, понятно, что витало в воздухе, что «Зенит», наверное, победит, потому что он сильнее. Потому что я уже и сейчас могу говорить и говорю, и, наверное, не особенно ошибусь, что «Зенит» будет чемпионом.

Но с уходом Малкома немножко всё-таки атака поблекла. И в этой игре атака «Зенита» была не очень хороша. «Зенит» не лучший свой футбол играл, и, может быть, ещё и поэтому. И это не умаляет как раз заслуги «Спартака». Хотя в очередной раз, если бы Хлусевич не выбил этот мяч с линии ворот, мяч-то этот забивал кто? Дуарте!» — сказал Ловчев в выпуске YouTube-канала журналиста Геннадия Орлова.