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Евгений Ловчев рассказал, как тренер «Динамо» Марцел Личка изменил российский футбол

Евгений Ловчев рассказал, как тренер «Динамо» Марцел Личка изменил российский футбол
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Бывший футболист Евгений Ловчев высказался о роли главного тренера «Динамо» Марцела Лички в российском футболе.

«Марцел Личка во всём вызывает симпатии, он уже давно здесь. Вообще с приходом Лички в наш футбол что-то изменилось, вот это пресловутое поставить «автобус» у своих ворот, защитный футбол… Просто стало смотреть интересно футбол.

Вот одну вещь, я самую главную скажу: когда-то я точно так же смотрел в туре восемь игр, и когда меня спрашивали, я сказал: «Вы знаете, на шести засыпал, на одном просыпался, и только один интересен был мне». Вот если сказать по этому туру даже, там ничьих столько, и всё. Я, честно говоря, шесть смотрел с удовольствием, на одном уже чуть-чуть так, а один только меня беспокоил, по большому счёту засыпал на нём. Всё наоборот, именно благодаря таким людям, как Личка», — сказал Ловчев в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.

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