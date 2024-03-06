Геннадий Орлов: «Зенит» потерял два очка, а «Спартак» получил уверенность

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Зенит» — «Спартак». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась с ничейным счётом 0:0.

«Моё мнение — «Зенит» явно потерял два очка, даже мог и три потерять, а «Спартак» получил уверенность на следующий матч», — сказал Геннадий Орлов в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Зенит» занимает второе место (37 очков). Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», в активе которого 39 очков. В тройке лидеров также находится московского «Динамо» (35 очков).