«До первого гола матч проходил ровно». Вратарь «Лацио» Проведель — об игре с «Баварией»

Вратарь итальянского «Лацио» Иван Проведель прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Бавария). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0. В составе «Баварии» отличились Гарри Кейн (дважды) и Томас Мюллер.

«До первого гола матч проходил достаточно ровно, затем что-то изменилось, и мы уже были не в состоянии создавать моменты и вести игру, как прежде. Обидно, так как, несмотря на превосходство мюнхенцев в технике, нам уже удалось на тот момент кое-что создать», — приводит слова Проведеля официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sport Italy.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» дома одержал победу с минимальным счётом 1:0.