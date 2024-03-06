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«До первого гола матч проходил ровно». Вратарь «Лацио» Проведель — об игре с «Баварией»

«До первого гола матч проходил ровно». Вратарь «Лацио» Проведель — об игре с «Баварией»
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Вратарь итальянского «Лацио» Иван Проведель прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Бавария). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0. В составе «Баварии» отличились Гарри Кейн (дважды) и Томас Мюллер.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Кейн – 38'     2:0 Мюллер – 45+2'     3:0 Кейн – 66'    

«До первого гола матч проходил достаточно ровно, затем что-то изменилось, и мы уже были не в состоянии создавать моменты и вести игру, как прежде. Обидно, так как, несмотря на превосходство мюнхенцев в технике, нам уже удалось на тот момент кое-что создать», — приводит слова Проведеля официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sport Italy.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» дома одержал победу с минимальным счётом 1:0.

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