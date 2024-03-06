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«Парень интересный». Ловчев — о новом нападающем «Спартака» Угальде

«Парень интересный». Ловчев — о новом нападающем «Спартака» Угальде
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о костариканском нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

«Вот все про Угальде говорят, ну и парень-то интересный. Более того, мне кажется, когда покупаешь игрока из голландского футбола, это уже интересно. Хотя у «Спартака» есть два примера. Это де Зеув, который играл в сборной тогда ещё в Нидерландах, и он приехал и в запас засел здесь. И Тиль, которого очень хвалили. Слуцкий говорил, это очень интересный футболист. Оттуда всё равно качественные футболисты приходят, обученные, качественные, там хорошая школа. По большому счёту», — сказал Ловчев в выпуске YouTube-канала журналиста Геннадия Орлова.

Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде был приобретён московским «Спартаком» в январе 2024 года, его прежним клубом был «Твенте» из Нидерландов. Сумма трансферной компенсации составила € 13 млн. В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) он дебютировал в составе красно-белых.

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