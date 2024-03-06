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Константин Тюкавин: нельзя сравнивать нынешнее «Динамо» с командой Шварца

Константин Тюкавин: нельзя сравнивать нынешнее «Динамо» с командой Шварца
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о результатах команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мы не думаем, что до первого места четыре очка, а идём от игры к игре. Будем готовиться и подниматься по турнирной таблице вверх.

Нельзя сравнивать нынешнюю команду с командой Шварца. Почти половина команды поменялась. Пусть сравнивают эксперты и те, кто разбирается. По ощущениям внутри коллектива — всё идёт как надо», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В воскресенье, 3 марта, «Динамо» на своём поле обыграло московский «Локомотив» со счётом 2:1.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 19 игр. Лидирует «Краснодар», у которого 39 очков.

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