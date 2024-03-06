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Экс-защитник «Спартака» Ловчев назвал любимого игрока в составе «Динамо»

Экс-защитник «Спартака» Ловчев назвал любимого игрока в составе «Динамо»
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев назвал любимого игрока в составе московского «Динамо».

«Какие игроки мне сейчас нравятся в «Динамо»? Ну, Тюкавин, понятно, растёт всё равно с возрастом. Это мальчишка из спортивной семьи. Он растёт как игрок, без вопросов», — сказал Ловчев в выпуске YouTube-канала журналиста Геннадия Орлова.

Напомним, Тюкавин является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 24 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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