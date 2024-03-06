Тренер «Лацио» Сарри прокомментировал поражение от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер итальянского «Лацио» Маурицио Сарри высказался о поражении в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:3). В составе немецкого клуба отличились нападающие Гарри Кейн (дважды) и Томас Мюллер. Напомним, первая встреча 1/8 финала завершилась победой «Лацио» с минимальным счётом 1:0.

«После второго гола начался другой матч. Первый тайм был проведён на хорошем уровне, а «Бавария» сегодня была такой, которую все мы знаем. Команды выложились по полной, и мы хорошо держались. Из-за второго гола мы вошли в раздевалку расстроенными и уже почти без веры в то, что всё можно исправить», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sport Italy.

65-летний Маурицио Сарри возглавляет «Лацио» с июня 2021 года. Ранее сообщалось, что в клубе рассматривают возможность увольнения главного тренера.