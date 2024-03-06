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Владимир Рыков: «Динамо» на руку, что «Зенит» и «Краснодар» потеряли очки

Владимир Рыков: «Динамо» на руку, что «Зенит» и «Краснодар» потеряли очки
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Помощник главного тренера «Динамо-2» Владимир Рыков высказался о положении основной команды бело-голубых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 19 игр. Лидирует «Краснодар» (39).

«Динамо» сыграло на руку, что потеряли очки «Краснодар» и «Зенит», наша команда приблизилась к ним.

Впереди много хороших матчей: с «Зенитом» встречаемся дома, с «Краснодаром» последняя игра чемпионата на выезде. Интереснее становится наблюдать за чемпионатом, когда есть какая-то интрига. Когда пять-шесть команд борются за призовые места и чемпионство — это хорошо. А не когда кто-то один отрывается и за полгода до окончания сезона становится чемпионом», — сказал Рыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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