Прокуратура Испании требует почти 5 лет тюрьмы для Карло Анчелотти за сокрытие доходов

Прокуратура Испании требует 4 года и 9 месяцев тюрьмы для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти за сокрытие € 1 млн от налоговой с 2014 по 2015 год. Об этом сообщает Relevo в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, впервые в своей профессиональной тренерской карьере итальянский специалист возглавил мадридский «Реал» летом 2013-го, а покинул клуб в мае 2015 года. За это время Анчелотти помог «сливочным» выиграть Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира по футболу.

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1 июня 2021 года Карло вернулся в Мадрид и уже по итогам сезона-2021/2022 привёл «Реал» к победе в чемпионате Испании. После 27 туров Ла Лиги нынешнего сезона «сливочные» возглавляют турнирную таблицу, набрав 66 очков.