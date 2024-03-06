«Различал детские голоса». Семшов — о хейте фанатов «Динамо» за переход в «Зенит»

Бывший футболист Игорь Семшов рассказал об отношении к нему фанатов московского «Динамо» после перехода в санкт-петербургский «Зенит».

«Самый тяжёлый матч был здесь. «Динамо» — «Зенит», когда я только приехал. Мы его проиграли тоже там за две минуты. «Динамо» нам забило, и мы проиграли. Это, наверное, самый тяжёлый матч в жизни, который я хотел быстро закончить. Мне что только ни кричали. Начиная… Ну, ты же различаешь детские голоса. Такого я наслушался.

Ну, я их тоже могу понять. Я вроде бы отыграл в «Динамо», вроде бы уже стал своим, а тут переход в «Зенит». Ну, неприятно было», — сказал Семшов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Игорь Семшов перешёл в «Зенит» в 2009 году. Позднее он вернулся в «Динамо».