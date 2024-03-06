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Сульшер рассказал, как «Манчестер Юнайтед» отказался подписывать Холанда в 2018 году

Сульшер рассказал, как «Манчестер Юнайтед» отказался подписывать Холанда в 2018 году
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как предлагал английскому клубу подписать норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

«Он был у меня в «Мольде» в течение двух сезонов. Летом, перед тем как я попал сюда, я позвонил в клуб и сказал: «Вы должны подписать этого парня. Он будет первоклассным игроком». Это было в июне-июле 2018 года, и они сказали «нет», — приводит слова Сульшера centredevils в социальной сети Х (ранее Twitter).

23-летний Эрлинг Холанд выступает в «Манчестер Сити». В текущем сезоне английской Премьер-лиги он провёл 22 матча, в которых забил 18 мячей и оформил пять голевых передач. Также на счету нападающего шесть игр, пять голов и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

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