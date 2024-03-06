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Зырянов: «Динамо» уже не «тёмная лошадка», а серьёзный претендент на первое место

Зырянов: «Динамо» уже не «тёмная лошадка», а серьёзный претендент на первое место
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Зенита» и сборной России Константин Зырянов высказался об игре московского «Динамо» в этом сезоне.

«Динамо» удивляет своей стабильностью в смысле результатов. Конечно, в некоторых матчах футбол команда показывает не самый стабильный, но результат выдаёт и очки забирает. И сейчас это уже даже не «тёмная лошадка», а вполне себе серьёзный претендент на первое место», — приводит слова Зырянова издание «РБ Спорт».

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. По состоянию на сегодняшний день команда Марцела Лички отстаёт на четыре очка от лидирующего «Краснодара». В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые встретятся с «Ахматом». Игра пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.

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