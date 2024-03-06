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Кирьяков: адаптация Захаряна в Испании затянулась

Кирьяков: адаптация Захаряна в Испании затянулась
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Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков высказался об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском клубе «Реал Сосьедад».

«Вот пример Захаряна. Сколько ему лет? 20? Я уехал в 22. Тоже молодой игрок, но сразу стал играть, без раскачки. А у Захаряна адаптация затянулась. Тяжело нашим игрокам там. Только Головин более-менее неплохо выглядит в Европе — всё-таки он долгое время там живёт и играет, привык работать на максимуме каждый день. Ну Миранчук ещё периодически выстреливает. Вроде — тьфу-тьфу-тьфу — пошло. А представляете, сколько в наше время таких игроков было?» — рассказал Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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