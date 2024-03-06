Стала известна причина, по которой Беллингема дисквалифицировали на две игры Ла Лиги

Стало известно, по какой причине английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил дисквалификацию на два матча чемпионата Испании, сообщает Relevo.

По данным источника, хавбек был наказан за «отношение презрения или невнимательности к судьям, менеджерам или спортивным властям». Напомним, в компенсированное время ко второму тайму матча 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Затем судья удалил возмущённого Беллингема.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Таким образом, английский футболист пропустит матчи с «Сельтой» и «Осасуной». После 27 проведённых матчей Ла Лиги сезона-2023/2024 «сливочные» возглавляют турнирную таблицу, набрав 66 очков. У идущей на втором месте «Жироны» 59 очков в активе.