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КДК оштрафовал «Зенит» и «Спартак» за скандирование болельщиками оскорблений

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» прошёл в субботу, 2 марта. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 0:0. Отмечается, что оба клуба получили штраф в 20 тысяч рублей.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 37 очков за 19 матчей. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.