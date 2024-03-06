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Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
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Анчелотти не беспокоят обвинения прокуратуры насчёт неуплаты налогов — El Chiringuito TV

Анчелотти не беспокоят обвинения прокуратуры насчёт неуплаты налогов — El Chiringuito TV
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Главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти не беспокоят обвинения испанской прокуратуры за сокрытие € 1 млн от налоговой с 2014 по 2015 год. Напомним, ранее сообщалось, что правоохранительные органы требуют назначить наказание итальянскому специалисту в виде лишения свободы на срок в 4 года и 9 месяцев.

Впервые в своей профессиональной тренерской карьере итальянский специалист возглавил мадридский «Реал» летом 2013-го, а покинул клуб в мае 2015 года. За это время Анчелотти помог «сливочным» выиграть Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира по футболу.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

1 июня 2021 года Карло вернулся в Мадрид и уже по итогам сезона-2021/2022 привёл «Реал» к победе в чемпионате Испании. После 27 туров Ла Лиги нынешнего сезона «сливочные» возглавляют турнирную таблицу, набрав 66 очков.

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