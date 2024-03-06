Глава «Ростова» Арутюнянц: озвучивание решений после просмотра VAR? Не понимаю этого

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что не до конца понимает, как будет работать система с озвучиванием решений арбитрами после просмотра VAR.

«Пока не знаю, я не понимаю систему до конца. Надо понять, как это будет действовать, а потом делать выводы. Если будет меньше вопросов по судейству возникать, то это гораздо лучше. Но станет ли меньше вопросов? Посмотрим», — приводит слова Арутюнянца «Матч ТВ».

Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка страны арбитры должны публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир. «Ростов» после 19 туров РПЛ нынешнего сезона располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Валерия Карпина сыграют с «Краснодаром» на домашней арене. Игра состоится 8 марта и начнётся в 18:30 по московскому времени.