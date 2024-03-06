Дмитрий Кузнецов: ничья ЦСКА с «Оренбургом» — это вина всей команды

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург». Встреча завершилась вничью — 1:1.

«ЦСКА надо играть не 90 минут, а все 95 или 98 минут. Ничья – это вина всей команды, неправильное расположение при подаче штрафного. Нужно было играть плотнее с футболистами, когда один сбрасывал, а другой бил, их не держали. Это уже стечение обстоятельств, что мяч залетел по такой траектории. Само расположение — это ошибка всех игроков ЦСКА, кто был в штрафной площадке», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В составе ЦСКА на 81-й минуте отличился нападающий Тамерлан Мусаев. На 90+4-й минуте защитник «Оренбурга» Матиас Перес сравнял счёт.