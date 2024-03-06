Воспитанник «Краснодара» Халназаров близок к переходу в «Телави» — источник

Российский полузащитник Рустам Халназаров близок к переходу в грузинский «Телави», который возглавляет Олег Василенко. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, помимо «Телави», который стартовал в чемпионате Грузии с поражения от «Сабуртало» (0:1), в услугах Халназарова был заинтересован дзержинский «Арсенал» из Беларуси. Сезон-2023/2024 Рустам начинал в тульском «Арсенале» на правах аренды, который убрал его из заявки в последний день летнего трансферного окна. Права на футболиста принадлежали «Краснодару», но «быки» расторгли с Халназаровым истекающий следующим летом контракт.

Рустаму Халназарову 23 года, он является воспитанником «Краснодара». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость универсального футболиста, способного сыграть на флангах атаки, в € 150 тыс.