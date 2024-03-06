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Голкипер «Реала» Куртуа близок к возвращению после травмы

Голкипер «Реала» Куртуа близок к возвращению после травмы
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа близок к полному восстановлению от травмы, сообщает Marca. Бельгийский футболист может вернуться к тренировкам с общей группой уже к концу марта.

Напомним, Куртуа не играл в официальных матчах из-за травмы колена с 10 августа прошлого года. Голкипер порвал крестообразную связку, после чего был прооперирован. Бельгиец не принял участия ни в одном матче «сливочных» в нынешнем сезоне. Всё это время в воротах «Реала» его заменяли Андрей Лунин и Кепа Ариссабалага, арендованный у «Челси».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Куртуа выступает за «Реал» с 2018 года. В прошлом сезоне вратарь провёл за «сливочных» 49 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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