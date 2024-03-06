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«Бавария» продлила контракт с форвардом Матисом Телем

«Бавария» продлила контракт с форвардом Матисом Телем
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«Бавария» продлила трудовое соглашение с молодым нападающим команды Матисом Телем. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. Стороны договорились о новом контракте на улучшенных условиях сроком до конца сезона-2028/2029. Ранее сообщалось о предметном интересе к Телю со стороны «Манчестер Юнайтед».

Фото: fcbayern.com

«Это продление контракта очень много значит для меня. Я уже многому научился в «Баварии» как на поле, так и за его пределами. Мюнхен стал домом для меня и моей семьи, и болельщики также очень важны для меня. Без них я не могу быть тем игроком, которым являюсь.

Когда играешь за «Баварию», всегда хочется выиграть каждый трофей. Я хочу забивать и ставить голы, играть с душой и энергией за «Баварию» и отдавать всё ради этого клуба и его фанатов», — приводит слова Теля пресс-служба мюнхенцев.

Тель выступает за «Баварию» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Предыдущий контракт игрока с немецким клубом действовал до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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