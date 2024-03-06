«Динамо» запустило акцию для болельщиков перед матчем с «Ахматом»

Московское «Динамо» подготовило акцию для любителей футбола, планирующих впервые в этом сезоне посетить матч Российской Премьер-Лиги.

В субботу, 9 марта, в 19:00 в рамках 20-го тура РПЛ «Динамо» примет на «ВТБ Арене» грозненский «Ахмат». К этой игре бело-голубые запустили специальную акцию для болельщиков – два бесплатных билета на игру могут получить те, кто впервые в этом сезоне решит посетить матч на «ВТБ Арене». Для этого нужно будет всего лишь внести свой номер карты болельщика в личном кабинете на клубном портале «Динамо». Можно будет выбрать любой сектор любой трибуны, кроме гостевой.

Фото: ФК «Динамо»

Также на матче с «Ахматом» болельщиц на стадионе будут ждать сюрпризы, приуроченные к празднованию 8 Марта. Для семей с детьми традиционно будут работать детская зона с аниматорами, аквагрим и детское кафе.

Напомним, в 19-м туре «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» (2:1). Команда Марцела Лички занимает третье место и всего на два очка отстаёт от «Зенита».