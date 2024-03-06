«Спартак» зимой отказался от трансфера хавбека «Коринтианса» Веры — Metaratings

«Спартак» в минувшее трансферное окно предметно интересовался 23-летним опорным полузащитником «Коринтианса» Фаусто Верой, сообщает Metaratings.

По информации источника, московский клуб долго следил за аргентинским футболистом, но решил отказаться от его подписания, отложив вопрос с покупкой опорного хавбека на предстоящее лето. Официальных контактов между представителями «Спартака» и «Коринтианса» не было.

Вера выступает за «Коринтианс» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.