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Юрий Лодыгин: Андрей Лунёв сейчас находится на очень высоком уровне

Юрий Лодыгин: Андрей Лунёв сейчас находится на очень высоком уровне
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Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался об игре вратаря азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунёва.

«Андрей Лунёв сейчас находится на очень высоком уровне как вратарь. Огромный плюс, что его «Карабах» прошёл в следующую стадию Лиги Европы. Возможно, в матчах с «Байером» сработает правило бывших команд, и Андрей снова сыграет отлично и вытащит свою команду ещё дальше.

Приятно видеть, что Лунёв снова играет. У него были тяжёлые сезоны в Германии, и он набрался опыта. Может быть, не игрового, но всё равно побывать в таком чемпионате, сыграть с такими командами — большой плюс. Возможно, это ему помогло проголодаться и соскучиться по играм и дало ещё больше мотивации показать себя. Вызов в сборную показывает, что Андрей на очень хорошем пути», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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