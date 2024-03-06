Быстров — о Жиркове: он круглосуточно курил и бегал больше всех

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о своём бывшем партнёре по сборной России Юрие Жиркове.

«Жирков круглосуточно курил и бегал больше всех — ему курение никогда не мешало. Нынешним футболистам мешает их футбольная подготовка», — цитирует Владимира Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, Юрий Жирков начинал футбольную карьеру в тамбовском «Спартаке». Далее он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». В прошлом году защитник перешёл в подмосковные «Химки», где и завершил карьеру футболиста. В 2005 году в составе красно-синих игрок стал обладателем Кубка УЕФА. Также за свою карьеру Жирков становился пятикратным чемпионом России (2005, 2006, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021).