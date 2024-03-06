Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мюнхенская «Бавария» является фаворитом в подписании Хаби Алонсо — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» является фаворитом в подписании Хаби Алонсо — Плеттенберг
Аудио-версия:
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» опережает конкурентов в борьбе за подписание главного тренера «Байера» Хаби Алонсо летом 2024 года. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Как информирует источник, если ранее высокие шансы на подписание испанца имел «Ливерпуль», то сейчас «Бавария» прилагает больше усилий, чтобы Хаби Алонсо заключил контракт именно с немецким клубом. Сообщается, что весь руководящий менеджмент клуба заинтересован в переходе тренера, так как считают, что он может возглавить «Баварию» на долгие годы вперёд.

Подписание Алонсо является главной задачей спортивного директора мюнхенцев Макса Эберля на данный момент.

Алонсо возглавляет «Байер» с осени 2022 года. После 24 туров нынешнего сезона Бундеслиги «Байер» набрал 64 очка и занимает первое место, опережая ближайшего конкурента в лице «Баварии» на 10 очков.

Материалы по теме
Стали известны подробности первых переговоров «Баварии» с Хаби Алонсо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android