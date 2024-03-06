Мюнхенская «Бавария» является фаворитом в подписании Хаби Алонсо — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» опережает конкурентов в борьбе за подписание главного тренера «Байера» Хаби Алонсо летом 2024 года. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Как информирует источник, если ранее высокие шансы на подписание испанца имел «Ливерпуль», то сейчас «Бавария» прилагает больше усилий, чтобы Хаби Алонсо заключил контракт именно с немецким клубом. Сообщается, что весь руководящий менеджмент клуба заинтересован в переходе тренера, так как считают, что он может возглавить «Баварию» на долгие годы вперёд.

Подписание Алонсо является главной задачей спортивного директора мюнхенцев Макса Эберля на данный момент.

Алонсо возглавляет «Байер» с осени 2022 года. После 24 туров нынешнего сезона Бундеслиги «Байер» набрал 64 очка и занимает первое место, опережая ближайшего конкурента в лице «Баварии» на 10 очков.