Билялетдинов: Джикия уже долго в «Спартаке» — может подсказывать помощнику Абаскаля

Экс-хавбек «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался об игровом времени центрального защитника красно-белых Георгия Джикии. В нынешнем сезоне футболист потерял место в стартовом составе московской команды.

«В моменте, когда Джикия пошёл давать подсказ помощнику Абаскаля, ассистент, может быть, лучше понимает по-русски (смеётся). Я не знаю, какая в этом плане иерархия в «Спартаке», но в своё время Ребров тем же занимался. Ребята, которые уже долго в «Спартаке», они уже имеют какой-то вес и пользуются моментами, когда можно подсказать.

Джикия не играет, потому что такой выбор тренера. Но у нас такой чемпионат, что Георгий точно пригодится «Спартаку», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.