Деограсия — о ситуации Томпсона: мы сконцентрировались на спортивной составляющей

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о ситуации новичка команды чилийца Хорди Томпсона, который на родине находился под домашним арестом. Зимой его арендовали у клуба «Коло-Коло»

«Что касается новичков, то с Хорди Томпсоном мы полностью сконцентрировались на спортивной составляющей. Личные темы не касаются напрямую клуба. Я видел, что в матче с ЦСКА он старался сделать всё возможное, чтобы помочь команде. Вся эта ситуация на поле не имеет значения», — приводит слова Деограсим Metaratings.

Напомним, Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Хорди выпустили из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, после чего ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом.