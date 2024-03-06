Российских теннисистов допустили до Олимпиады, Анчелотти могут посадить. Главное к вечеру

Квинси Промеса заметили в ночном клубе, Карло Анчелотти обвиняют в сокрытии доходов, а российских теннисистов допустили до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. «Чемпионат» собрал главные спортивные новости к вечеру 6 марта.

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