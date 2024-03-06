Динияр Билялетдинов: в матче с «Динамо» ждал от Дзюбы большего

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил игру нападающего красно-зелёных Артёма Дзюбы в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», который железнодорожники проиграли со счётом 1:2.

«Ждал от Дзюбы большего, может быть, играл на тяжёлых ногах. Мы же знаем, что он игрок достаточно куражный. Может быть, ещё не переключился со сборов, хотя футболист опытный», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 35-летний форвард вышел в стартовом составе железнодорожников на матч с «Динамо» и был заменён на 46-й минуте. В нынешнем сезоне Артём провёл 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт российского нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 3 млн.