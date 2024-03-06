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Юрист Князев объяснил, почему не считает поход Промеса в клуб нарушением домашнего ареста

Юрист Князев объяснил, почему не считает поход Промеса в клуб нарушением домашнего ареста
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Юрист Андрей Князев прокомментировал информацию о том, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес вместе со своей девушкой посетил ночной клуб в Дубае. Ранее футболист был задержан полицией в аэропорту ОАЭ и сейчас находится под домашним арестом.

«Домашний арест в разных странах может проявляться по-разному. В России такое поведение во время домашнего ареста точно повлекло бы изменение меры пресечения на более строгую. Самое главное в домашнем аресте — не общаться с участниками происшествия, свидетелями и так далее. Посещения каких-то мероприятий не обязательно должны быть ограничены. Вполне возможно, что в ОАЭ это так и есть. Часто разрешаются прогулки, визиты к врачам. В США вообще можешь делать, что хочешь, главное – не контактировать ни с кем из участников.

Не думаю, что поход Промеса в клуб — страшное нарушение. Вряд ли это повлечёт для него что-то плохое. Если бы он пытался выехать и его засняли бы в аэропорту, вот это было бы другое дело. Но Промес, конечно, очень неугомонный», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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