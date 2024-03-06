«Спортинг» — «Аталанта»: Миранчук появится на поле с первых минут

Сегодня, 6 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют португальский «Спортинг» и итальянская «Аталанта». Команды встретятся на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, Португалия. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Команды уже объявили стартовые составы. В основу итальянской команды попал полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

«Спортинг»: Израэль, Дьоманде, Коатес, Куарежма, Рейс, Катамо, Куандреди, Морита, Паулиньо, Трикан, Эдвардс.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Колашинац, Хин, Хольм, де Рон, Эдерсон, Руджери, Лукман, Миранчук, Скамакка.

Ответный матч «Аталанты» и «Спортинга пройдёт 14 марта 2024 года в Бергамо, Италия. Начало — в 23:00 по московскому времени.