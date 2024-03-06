Введены новые правила для совершения сделок клубами АПЛ — The Athletic

В регламент английской Премьер-лиги были внесены изменения в части совершения сделок клубами АПЛ с организациями, входящими с ними в одну группу компаний. Об этом сообщает The Athletic.

Клубы Премьер-лиги теперь столкнутся с санкциями, если будет установлено, что они завышали свои сделки (не только сделки по переходу или аренде игроков. — Прим. «Чемпионата») с «ассоциированными компаниями».

Как сообщает источник, в феврале 2024 года команды лиги проголосовали за ужесточение правил в отношении сделок со связанными компаниями, к которым относятся как сделки с другой футбольной командой в составе группы компаний, так и с компанией, не являющейся футбольным клубом, но входящей в одну группу с клубом АПЛ.

В предыдущих версиях Руководства лиги не было ссылки на возможные санкции. Вместо этого было заявлено, что если Премьер-лига установит, что сделка со связанной стороной не соответствует справедливой рыночной стоимости, то она сообщит клубу размер справедливой рыночной стоимости, а затем либо запретит заключить сделку, если она ещё не подписана, либо клубу придётся расторгнуть сделку.

Руководство АПЛ подтвердило, что не существует каких-либо конкретных санкций в случае нарушения правил. Решение каждый раз будет приниматься на усмотрение независимой комиссии.