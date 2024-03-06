«Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг»: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

Сегодня, 6 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся мадридский «Реал» и немецкий «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой из Италии. Игра начнётся в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды огласили стартовые составы.

«Реал» Мадрид: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Менди, Фернандес, Вальверде, Кроос, Камавинга, Беллингем, Тчуамени, Винисиус.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хенрихс, Орбан, Люкемба, Раум, Ольмо, Айдара, Шлагер, Симонс, Опенда, Шешко.

В первом матче, который 13 февраля прошёл в Германии, «Реал» Мадрид одержал победу со счётом 1:0.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победу во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места. «РБ Лейпциг» в своей группе с «Манчестер Сити», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой» дважды проиграл и одержал четыре победы, выйдя в плей-офф со второго места.