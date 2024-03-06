Федерация футбола Испании обеспокоена физическим состоянием Педри – Marca

Федерация футбола Испании обеспокоена физическим состоянием полузащитника национальной команды и «Барселоны» Педри, который в последнее время часто травмируется… Об этом сообщает издание Marca.

По сведениям источника, руководители Федерация футбола Испании созвонились с Педри. Полузащитнику сообщили, что он является ключевым игроком в планах команды на чемпионате Европы, который пройдёт предстоящим летом.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Напомним, 4 марта в матче 27-го тура Примеры «Атлетик» – «Барселона» (0:0) Педри получил травму бедра. В концовке первого тайма он был заменён. По сведениям СМИ, испанский полузащитник может пропустить около шести недель. Для Педри это уже девятая травма с 2021 года.