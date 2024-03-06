Ротен: «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов, если повезёт с жеребьёвкой

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен высказался о шансах французской команды на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Во вторник, 5 марта, парижанам удалось пробиться в 1/4 финала турнира, одержав две победы над «Реалом Сосьедад» (2:0, 2:1).

«Я не говорю, что «ПСЖ» играет плохо. Им удалось пробиться в четвертьфинал, болельщики ждали этого долгое время. Но в дальнейшем всё будет зависеть от соперника парижан. Если жеребьёвка окажется удачной, «ПСЖ» можно будет замахнуться на победу в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» не стал лучшей командой Европы. Есть множество команд сильнее. Я могу выделить «Реал», «Манчестер Сити», «Интер», «Баварию». Парижане слабее этих клубов, даже несмотря на то, что у них есть один из лучших игроков мира в лице Мбаппе», – приводит слова Ротена RMC Sport.