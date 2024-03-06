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Ротен: «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов, если повезёт с жеребьёвкой

Ротен: «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов, если повезёт с жеребьёвкой
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Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен высказался о шансах французской команды на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Во вторник, 5 марта, парижанам удалось пробиться в 1/4 финала турнира, одержав две победы над «Реалом Сосьедад» (2:0, 2:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Баркола – 70'    
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 15'     0:2 Мбаппе – 56'     1:2 Мерино – 89'    

«Я не говорю, что «ПСЖ» играет плохо. Им удалось пробиться в четвертьфинал, болельщики ждали этого долгое время. Но в дальнейшем всё будет зависеть от соперника парижан. Если жеребьёвка окажется удачной, «ПСЖ» можно будет замахнуться на победу в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» не стал лучшей командой Европы. Есть множество команд сильнее. Я могу выделить «Реал», «Манчестер Сити», «Интер», «Баварию». Парижане слабее этих клубов, даже несмотря на то, что у них есть один из лучших игроков мира в лице Мбаппе», – приводит слова Ротена RMC Sport.

Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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