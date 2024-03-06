Ротен: «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов, если повезёт с жеребьёвкой

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен высказался о шансах французской команды на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Во вторник, 5 марта, парижанам удалось пробиться в 1/4 финала турнира, одержав две победы над «Реалом Сосьедад» (2:0, 2:1).
«Я не говорю, что «ПСЖ» играет плохо. Им удалось пробиться в четвертьфинал, болельщики ждали этого долгое время. Но в дальнейшем всё будет зависеть от соперника парижан. Если жеребьёвка окажется удачной, «ПСЖ» можно будет замахнуться на победу в Лиге чемпионов.
«ПСЖ» не стал лучшей командой Европы. Есть множество команд сильнее. Я могу выделить «Реал», «Манчестер Сити», «Интер», «Баварию». Парижане слабее этих клубов, даже несмотря на то, что у них есть один из лучших игроков мира в лице Мбаппе», – приводит слова Ротена RMC Sport.
- 6 марта 2024
-
23:48
-
23:47
-
23:44
-
23:35
-
23:24
-
23:24
-
23:15
-
23:08
-
22:57
-
22:57
-
22:43
-
22:42
-
22:38
-
22:31
-
22:23
-
22:20
-
22:03
-
21:57
-
21:52
-
21:52
-
21:44
-
21:38
-
21:32
-
21:27
-
21:24
-
21:10
-
21:00
-
20:56
-
20:56
-
20:47
-
20:37
-
20:32
-
20:23
-
20:19
-
20:10